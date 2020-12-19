الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
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يسعى الزمالك للتعاقد مع الزامبي جاستن شونجا نجم تشكيوما تاشا الجنوب أفريقي من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأفاد موقع soccerladuma الجنوب أفريقي بأنه بعد أشهر فقط من رحيل جاستن شونجا إلى صفوف أورلاندو باتريس بطل جنوب أفريقيا نجح في جذب أنظار مسئولي القلعة البيضاء في ظل دخول بارتيمو البرتغالي في الصفقة لخطف النجم الزامبي.

وأوضح الموقع الجنوب أفريقي أن شونجا الذي يلعب في مركز وسط الملعب يحظى باهتمام بالغ من الزمالك الذي عرض مبلغ 500 ألف دولار من أجل التعاقد مع النجم الزامبي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وألمح الموقع الجنوب أفريقي أن شونجا ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الزمالك منذ عام ونصف تقريباً إلا أن المفاوضات لم تكتمل بين النجم الزامبي ومسئولي الفارس الأبيض.

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