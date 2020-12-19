رامي صبري يحيى حفلين برأس السنة.. التفاصيل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
يقدم النجم رامى صبرى، حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجارى، احتفالا برأس السنة.



يحيى صبري، الحفل الأول داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، أما الحفل الثانى سيكون أيضا بداخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، والمقرر يقدم باقة من أجمل أعماله الغنائية الحديثة والقديمة خلال الحفل ليكون حفلانة مميزة كعادته.



وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنان رامي صبري، فيديو كليب أغنية "خطيرة" ، وتم تصويره من عدة أفراح غنى بها مؤخرا، وحقق نسب مشاهدة عالية، وهى من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوى

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 22 ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك للتعاقد مع بديل "سيرينو"

منذ 40 دقيقة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أمريكا تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح مودرنا

منذ حوالي 7 ساعات

مدير مستشفى: مش طبيعي أطلع واحد من تحت سرير والدته بـ"عزل كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

09:05 م

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان