عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور إغلاق طريق السويس الصحراوي من الكيلو ٦١ حتى الكيلو ١٠٩ بسبب ظهور شبورة مائية.





وكثفت الخدمات المرورية تواجدها بالطريق في الاتجاهين تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.



