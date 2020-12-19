عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية
السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور إغلاق طريق السويس الصحراوي من الكيلو ٦١ حتى الكيلو ١٠٩ بسبب ظهور شبورة مائية.
وكثفت الخدمات المرورية تواجدها بالطريق في الاتجاهين تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
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