في ذكرى وفاة زهرة العلا.. محطات بارزة في حياة الراحلة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل هذه الأيام ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة زهرة العلا، واحدة من جميلات ونجمات الزمن الجميل.

زهرة العلا محمد بكير رسمي، ولدت في 10 يونيو عام 1934 في حي محرم بك بمحافظة الاسكندرية، وهي الرابعة من حيث الترتيب بين 5 شقيقات وأخ.

انتقلت مع أسرتها إلى مدينة المحلة الكبرى ثم إلى القاهرة، وذلك بسبب ظروف عمل والدها.

بدأ حب زهرة العلا للسينما وهي طفلة فكانت تحب أفلام ليلى مراد وكانت أمنيتها أن تقابلها وتعلقت وقتها بالفن كثيرًا.

وبدأت موهبتها تظهر منذ الطفولة فاشتركت في فريق التمثيل وهي في المدرسة بل تولت وقتها مسؤولية الإخراج أيضًا، وحصلت بالأعمال التي قدمتها على المركز الأول منافسة العديد من المدارس الأخرى.

ساهم والدها في تكوين شخصيتها وتنمية موهبتها منذ كانت صغيرة فقدمها لصديقه الفنان الكبير ​يوسف وهبي​ وهي في عمر الـ13 عامًا، لكن وهبي رفض الأمر بسبب صغر سنها وفي المرة الثانية بكت كثيرًا، وفي هذه الأثناء كانت تحضر عرض مسرحية "الملك لير" لزكي طليمات لكن العرض توقف بسبب غارة حربية فتعجبت من خروج الجمهور وقالت بصوت عالي "أنتوا وقفتوا تمثيل ليه يلا مثلوا"، فلفتت انتباه زكي طليمات الذي طلب منها ان تقدم مشهدًا أمامه وعلى الفور أُعجب بموهبتها، فقالت عنه بأنه أول من شجعها على التمثيل.

عندما ذهبت للمرة الثانية إلى يوسف وهبي شاركت في فرقته الخاصة، كما شاركت أيضًا في فرقة زكي طليمات وحرصت أن تثقل موهبتها بالتعليم ودرست بمعهد الفنون المسرحية والذي تخرجت منه عام 1954، ويقال بأنها قامت بتزوير شهادة ميلادها حيث كان المعهد لا يقبل أحد أقل من 16 عامًا.

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