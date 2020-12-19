تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إيبار في الدوري الإسباني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره إيبار غدا الأحد 20 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره إيبار غدا في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بلدية إيبوروا.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة الغد بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: ميندي، فاران، راموس، كارفاخال.
خط الوسط: فالفيردي، كروس، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: بنزيما، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

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