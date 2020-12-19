موعد مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره إيبار غدا الأحد 20 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره إيبار غدا في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بلدية إيبوروا.





وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره إيبار غدا في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 1" وعلى قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق سوار الذهب.





ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها حتى الآن في مسابقة الدوري بينما يتواجد نادي إيبار في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من أصل 13 مباراة.



