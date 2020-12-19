تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني
السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:55 ص
حسام مجدي
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يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره فالنسيا اليوم السبت 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فالنسيا اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة وربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.
ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: ديست، أراخو، لينجليه، ألبا.
خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري.
خط الهجوم: برايثوايت، جريزمان، ميسي.