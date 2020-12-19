موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 19/12/2020 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره فالنسيا اليوم السبت 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فالنسيا اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة وربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.





وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فالنسيا اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 1" وقناة "BEIN SPORTS HD 3" وقناة "BEIN SPORTS 4K" بتعليق خليل البلوشي.





ويتواجد نادي برشلونة في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 20 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة بينما يتواجد نادي فالنسيا في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة من أصل 13 مباراة.



