صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه يوجد صراع شرس بين باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الدولي الإسباني في الفترة المقبلة.

وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن ليفربول وباريس سان جيرمان استفسرا من مسئولي ريال مدريد عن إمكانية التعاقد مع الإسباني ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد الإسباني.

وأكد الموقع الإسباني أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يزال يثق بأسينسيو على الرغم من الآداء المتواضع الذي يقدمه مع الملكي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ماركو أسينسيو البالغ من العمر 24 عاماً يلعب في ريال مدريد منذ عام 2014 قادماً من مايوركا الإسباني وخاض مع الملكي حتى الآن161 مباراة وسجل 30 هدفاً وصنع 20 هدف آخرين.

أخبار تهمك

مدير مستشفى: مش طبيعي أطلع واحد من تحت سرير والدته بـ"عزل كورونا"

منذ ساعة و نصف

نجدة الطفل تكشف العقوبة المنتظرة لوالد طفل واقعة "محمد وبسنت"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إيبار في الدوري الإسباني

منذ 38 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أمريكا تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح مودرنا

منذ حوالي 5 ساعات

شديدة البرودة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ 34 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق لـ سيدة الكرم بعد براءة المتهمين في الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

09:05 م

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان