لابورتا يسعي لاقناع ميسي بالبقاء في برشلونة

تمني جماهير برشلونة الإسباني، النفس من أجل بقاء ليونيل ميسي نجم البرسا، داخل جدران الكامب نو، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عقده من الانتهاء.





وأوضح خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل استمرار ميسي، حال فوزه في الانتخابات المقبلة المقرر لها أن تعقد في يناير المقبل.





وينتهي عقد ميسي مع نادي برشلونة، في نهاية شهر يونيو المقبل، وكان سعى لمحاولات عدة من أجل الرحيل في الصيف الماضي، إلى مانشستر سيتي.





وأشار لابورتا في تصريحات لـ صحيفة "الجارديان" البريطاني، إلى أنه يعلم تماما الاحباط الذي يشعر به النجم الأرجنتيني، وأضاف أنه يسعى لاقناعه بأن العملاق الكتالوني لا يزال أفضل مكان بالنسبة له.



