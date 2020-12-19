محمد أوناجم يتلقى عرضا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
تلقى النجم المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، للرحيل عن الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويدرس مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، العرض المقدم للنجم المغربي محمد أوناجم للرحيل إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

من جانبه طلب مسؤولو الزمالك من المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، حسم قراره بشأن رحيل محمد أوناجم في يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن محمد أوناجم كان قد إنضم إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي السابق قادما من الوداد البيضاوي المغربي.

أخبار تهمك

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أمريكا تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح مودرنا

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إيبار في الدوري الإسباني

منذ 38 دقيقة

نجدة الطفل تكشف العقوبة المنتظرة لوالد طفل واقعة "محمد وبسنت"

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ سيدة الكرم بعد براءة المتهمين في الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 11 ساعة

مدير مستشفى: مش طبيعي أطلع واحد من تحت سرير والدته بـ"عزل كورونا"

منذ ساعة و نصف

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 23 ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 11 ساعة

شديدة البرودة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

09:05 م

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان