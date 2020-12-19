يوفنتوس يفاضل بين 3 أسماء للتعاقد مع نجم وسط جديد لـ« السيدة العجوز»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس مسؤولو يوفنتوس عدد من السير الذاتية لاعبي وسط من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بنادي السيدة العجوز، في الميركاتو الشتوي المقبل.

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، مسؤولي يوفنتوس استقروا على رحيل عدد من لاعبي الفريق لتدعيم صفوف بطل الدوري الإيطالي في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث رحل ميراليم بيانيتش، وبليز ماتويدي.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي يوفنتوس الإيطالي، قرروا رحيل الألماني المخضرم سامي خضيرة، للاستفادة من قيمة بيعه في ضم لاعب وسط جديد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتابع الموقع تقريره موضحا أن النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا معروض على يوفنتوس، بالإضافة إلى بنيكولو زانيولو، لاعب روما، وكذلك مانويل لوكاتيلي، نجم ساسولو.

وأتم الموقع تقريره مشيرا إلى أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيتسي، سيحسم صفقة مميزة من الأسماء الثلاثة في الميركاتو الشتوي المقبل.

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