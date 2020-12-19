الزمالك يستهدف التعاقد مع مهاجم الجونة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:24 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو الزمالك للتعاقد مع النجم الزامبى، والتر بواليا، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الجونة، لبحث إمكانية ضمه لصفوف الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويضع مسؤولو الزمالك مهاجم الجونة على رأس أولويات الإدارة البيضاء، في الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم مركز رأس الحربة، تحسبا لرحيل مصطفى محمد.

وقدم والتا بواليا مستويات رائعة مع الفريق الكروي الأول بنادي الجونة، حيث سجل هدفين منذ انطلاقة النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفى سياق آخر تلقى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، عدد من العروض الأوروبية للرحيل عن الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل، على رأسها الدوري التركي.

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