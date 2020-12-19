نجوم ريال مدريد يطلبون من زيدان عدم المداورة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن طلب جديد من اللاعبين الكبار في ريال مدريد، من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن سيرجيو راموس وكريم بنزيما ولوكا مودريتش ورافائيل فاران لاعبي ريال مدريد، تحدثوا مع زيدان وطلبوا منه عدم إجراء الكثير من المداورة في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقلل زيدان خلال الفترة الأخيرة من سياسة التدوير في الفريق، مما ساعد على تحسين نتائج الفريق الملكي.

ويحتل الميرنجي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع المتصدر أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى صعود ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ومواجهة نادي أتلانتا الإيطالي.

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