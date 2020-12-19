الزمالك يطعن على قضية أتشيمبونج

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:54 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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قررت إدارة نادي الزمالك تقديم طعن علي الحكم الصادر ضد النادي، في قضية اللاعب الغاني بنيامين أتشيمبونج، مهاجم الفارس الابيض السابق.

وحصل أتشيمبونج أمس الخميس علي قرار بتغريم الزمالك بمبلغ 20 مليون جنيه، والحصول علي الغرامة بعدما فسخ النادي عقده من طرف واحد.

وتستعد لجنة الكرة فى الزمالك، من أجل عقد جلسة عاجلة مع وكيل أعمال أتشيمبونج، من أجل الوصول إلى حل ودى، وتقريب وجهات النظر فى الأمور المادية.

وتواجه إدارة الزمالك صعوبة في سداد المبلغ الضخم، خاصة ان النادي بحاجة إلى أموال لحسم بعض الملفات الهامة الأخري داخل فريق الكرة.

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