قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

قرر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، إرجاء النظر في عروض الفرق الخليجية التي تريد التعاقد معه، وذلك خلال الفترة القادمة.





وترغب بعض الأندية الإماراتية والسعودية والقطرية، في الظفر بخدمات الدولي التونسي فرجاني ساسي، حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.





وجاء قرار ساسي ليعطي مهلة لنادي الزمالك حتي يوم الأحد المقبل، حيث ستجمعه جلسة مع إدارة النادي، لحسم ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





وكان ساسي وافق بشكل مبدئي علي تجديد عقده، واعطاء الأولوية للفارس الأبيض للإستمرار بين صفوفه، مع بعض تعديلات المقابل المادي في عقده.



