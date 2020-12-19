الأهلي نادي القرن في جوائز جلوب سوكر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن الأهلي تمكن من حصد أحد الجوائز من ضمن جوائز جلوب سوكر لهذا العام.

وتمكن الأهلي من حصد جائزة أفضل نادي في القرن في الفترة 2001/2020 وذلك عقب تفوقه في تصويت الجماهير على منافسيه في هذه الجائزة وهم بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وقال يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " جائزة جلوب سوكر لنادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الأهلي المصري، دعوة الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي لحضور الاحتفالية العالمية بدبي يوم 27 ديسمبر الحالي بمشاركة نجوم عالميين، انتصارات الأهلي لا تتوقف، من نهار إلى نهار ومن فرحة إلى انتصار".

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