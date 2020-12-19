جائزة الأفضل تفضح خلاف ميسي مع تيرشتيجن

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن جائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كل عام فضحت خلاف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة مع أحد نجوم الفريق الكتالوني.

وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن ميسي استبعد زميله الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة من اختيارات أفضل حارس مرمى في جائزة الأفضل.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن ميسي منح صوته لكلا من الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي في الترتيب الأول يليه الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني ثم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز الثالث.

وألمح البرنامج الإسباني أنه هناك خلافات نشأت بين ميسي وتير شتيجن في الموسم الحالي وأكدت جائزة الأفضل أن العلاقة بينهما ليس جيدة.

وأوضح البرنامج الإسباني أن التزام ميسي مع برشلونة أمر لا يقبل الجدل لكن الأزمة أن تفكيره في مكان آخر.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن معظم التقارير الصحفية تؤكد رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا عقب نهاية عقده خلال شهر يونيو من العام المقبل.

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