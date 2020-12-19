مورينيو يطلب صفقة جديدة من داخل ريال مدريد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:07 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، يرغب في التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مورينيو تواصل مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، وطلب منه الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي.

ولعب لوكا مودريتش مع توتنهام في الفترة ما بين عام 2008 إلى 2012، قبل انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو.
وكانت هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى، رغبة لوكا مودريتش في الاعتزال بقميص ريال مدريد.

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