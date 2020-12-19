موقف منتخب تونس من إعادة لقاء مصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:05 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح ماهر الكنزاري، المدير الفني لمنتخب شباب تونس، موقفهم من إعادة المباراة التي تم إلغائها أمس الجمعة أمام المنتخب المصري، بعد ظهور عدد كبير من إصابات كورونا في صفوف الفراعنة والتي منعته من استكمال قائمته لإقامة اللقاء.

وتمنى الكنزاري الشفاء العاجل للاعبي منتخب مصر للشباب، بالإضافة إلى مدربهم الكابتن ربيع ياسين.

وأشار الكنزاري في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، إلى أنهم تواجدوا في أرضية ملعب المباراة، على أتم الجاهزية لانطلاقها، إلا أن اللجنة المنظمة هي من رفضت.

وأكد أن المنتخب التونسي، ليس لديه أي مانع في فكرة إعادة مباراة مصر حال وافق الاتحاد الإفريقي واللجنة المنظمة بعد تظلم منتخب مصر على ذلك.

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