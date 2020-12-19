جمال محمد علي: موقف المنتخب سليم.. وعينة كوكا سلبية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب مصر للشباب في تونس، أن عينة كوكا جاءت سلبية، وأن موقف المنتخب سليم، مشيرا إلى أن اتحاد شمال إفريقيا يتخذ موقفًا عدوانيا ضد مصر.

وأشار جمال محمد علي، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه طلب من حكام المباراة، الأوراق التي تثبت سلبية كوكا ولكنهم رفضوا بشكل قاطع منحهم الأوراق التي تثبت صحة موقفهم.

وأكد أن الفحوصات الأخيرة التي خضع لها لاعبو المنتخب، أثبتت تحسن تحاليل واشعة كافة اللاعبين، بالإضافة إلى مدرب المنتخب ربيع ياسين.

وكشف أن هناك تحسن في حالة المصابين، ومن المنتظر أن يتم شفاء عدد من لاعبي المنتخب المصابين، قبل المباراة القادمة.

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