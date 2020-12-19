بعد الهجوم العنيف.. أحمد بلال يضع مصطفى محمد في التشكيل الأفضل لعام 2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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قام أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، باختيار التشكيل الأفضل لعام 2020، والتي جاء ضمنها مصطفى محمد، الذي لقي منه انتقادات واسعة، وهجوم حاد خلال الفترة الماضية.

وأوضح أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، أن التشكيل الأمثل هو محمد الشناوي، علي معلول، الونش، أيمن أشرف، محمد هاني، فرجاني ساسي، عمرو السولية، بن شرقي، زيزو، أفشة، ويأتي في مركز رأس الحربة  محمد شريف ومصطفى محمد، بالمناصفة.

وأشار إلى أن الأهلي أصبح لا يحتاج إلى رأس حربة، خاصة بعد تألق محمد شريف مع وجود مروان محسن وصلاح محسن.

وأكد أن محمد شريف في حال نجح في الاستمرار بنفس المستوى وطور من نفسه أكثر فإن الأحمر لا يحتاج رأس حربة جديدة.

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