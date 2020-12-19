جمال محمد علي: رفعنا احتجاج للكاف بعد تغيير قرار مباراة منتخب الشباب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، كواليس ماحدث على هامش إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب، وحقيقة تقديم احتجاج على غرار ما حدث.

وأكد جمال محمد علي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، أنه قام برفع احتجاج، إلى الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أنه قام بشرح كافة التفاصيل، موضحا أنه رصد كافة المظالم التي تعرض لها المنتخب المصري للشباب في 13 نقطة.

وواصل رئيس بعثة المنتخب المصري للشباب، "قدمنا 13 سبب لإعادة مباراة منتخبنا امام تونس".

وأوضح أن حكم مباراة مصر وتونس، قام بإلغاء المواجهة التي كانت من المفترض أن تجمع منتخب الفراعنة بتونس على الرغم من ابلاغ المراقب لمسئولي المنتخب بإقامة المباراة.

ونوه على أن مراقب المباراة قام بمراجعة جوازات السفر وأوراق مسحات كافة اللاعبين وقام بإبلاغهم بإقامة المباراة ولكن تم تغيير القرار فجأة.

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