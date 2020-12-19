عاجل.. أمريكا تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح مودرنا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية السماح بالاستعمال الطارئ للقاح مودرنا، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل.

في سياق منفصل، انتشر فيروس كورونا في غالبية أنحاء العالم، خلال العام الجاري 2020، وأصاب حوالي 75 مليون شخص، وقتل أكثر من مليون و600 ألف حالة، وكانت الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، أكثر الدول تضررًا من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

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