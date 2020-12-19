شريف منير مداعبا زوج ابنته: "مينفعش أبقى حماك وتبقى أطول مني"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شارك الفنان شريف منير، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر "منير" برفقة زوج إبنته وكانا يرتديان بدلة كلاسيك سوادء وأنيقة.

وعلق منير على الصورة قائلاَ: "مينفعش أبقى حماه وأطول مني كده".

يذكر أن آخر أعمال شريف منير الدرامية مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضة خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2020.

أما أخر اعمال "منير" السينمائية" ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، وهو من بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، ومن إخراج شريف عرفة، والذي تم عرضه بمناسبة احتفال نصر أكتوبر.

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