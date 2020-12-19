كلوب : كنت مصدومًا ولم أكن اتوقع الفوز بجائزة الأفضل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن صدمته عقب فوزه بجائزة أفضل مدير فني في 2020 التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كل عام.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي:" كنت مصدومًا بعض الشيء أثناء البث المباشر للجائزة، بالفعل كنت كذلك، لم أكن أتوقع الفوز، أخبرني فان دايك لاحقًا أنه كان متفاجئًا مثلي، من الواضح أنني لم أكن مستعدًا لذلك".

وأضاف:"تواجدي مع فريق بمستوى عالمي يساعدني، أنا أعمل في نادي مثير وأحصل على كل الدعم الذي أحتاجه، أتمتع بأشخاص رائعين من حولي حتى في الأوقات الصعبة، كل يوم الابتسامة على وجوهنا وهذا يجعل الأمور أسهل".

وتابع:"قلت عدة مرات إنني لست من المصدقين في هذا النوع من الجوائز الفردية للمديرين الفنيين لكن تعلمت في الوقت نفسه أن تحصل عليها بشكل جماعي، من الواضح أنه لا يمكن تغيير العالم، وجه واحد يحصل على الجائزة ولكنها لنا جميعًا وأنا فخور بذلك".

وأردف قائلاً:"تجمعني علاقة طويلة مع فليك، نعرف بعضنا البعض منذ زمن طويل عندما كنت مديرًا فنيًا في ماينز، كان يدرب في هوفنهايم، لذلك لدينا تاريخ معًا، أعتقدت حقًا بعد الفوز بالثلاثية أنه سيحصد الجائزة، لقد قام بعمل استثنائي".

واستطرد قائلاًً:"بيلسا الأب الروحي لجميع المدربين على الأرجح، ربما لا يمكنك العمل بقدر ما يعمل، كنا جميعًا نجلس ببدلة في الحفل، بينما بيلسا كان يرتدي بدلة ليدز الرياضية، لذلك ربما كان جالسًا في مكتبه ويستعد للمباراة التالية".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً:"مثل هذا المدير الفني المؤثر على مر السنين، لا يمكنك الثناء عليه بما يكفي لما فعله من أجل كرة القدم".

أخبار تهمك

موسيماني يحد البديل في حال فشل ضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة نارية على رادار الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ سيدة الكرم بعد براءة المتهمين في الواقعة (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ 38 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 15 ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى محمد يتلقى عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 10 ساعة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

09:05 م

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

09:11 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان