الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية، أن مسؤولي نادي الزمالك استقروا على ضم مهاجم أفريقي جديد، حال رحل نجم الفريق مصطفى محمد.

ويحظى مصطفى محمد بمتابعة واهتمام العديد من الأندية الأوروبية والخليجية، في ظل تألقه مع القلعة البيضاء مؤخراً.

وحسب تقارير صحفية، فإن الزمالك يستهدف ضم المهاجم الزامبي جاستن شونجا، المعار لفريق تشيكوما تاشا، في الدوري الجنوب أفريقي.

وقال موقع سوكر لادوما عن إهتمام الزمالك بالتعاقد مع اللاعب: المهاجم الدولي الزامبي بعد أشهر قليلة من مغادرة شونجا لصفوف أورلاندو باتريس بطل جنوب إفريقيا على سبيل الإعارة، نجح في جذب أنظار الزمالك.

وعرض نادي الزمالك تقديم عرض بقيمة نصف مليون دولار من أجل التعاقد مع تشونجا صاحب الـ 24 عام، وربما تلك ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها تشونجا بالإنتقال لنادي مصري حيث ارتبط أيضًا في وقت سابق بالإنتقال للأهلي.

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