محمد عباس يفوز بجائزة أفضل مطرب شاب 2020 في الدير جيست

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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فاز الفنان محمد عباس، بجائزة أفضل مطرب شاب لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهوره له.

وظهر محمدعباس بإطلالة جذابة، فإرتدى بدلة سوداء اللون، وتميزت إطلالته بالأناقة.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.


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