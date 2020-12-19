بلال يفتح النار على تقنية الفيديو في مصر

عبر أحمد بلال نجم الأهلي السابق، عن استيائه من الأداء التحكيمي لحكام الفيديو المصريين، خلال مباريات الدوري المصري الممتاز، خاصة الفترة الماضية.





وأوضح أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، أن مصر لم تنجح في تطبيق تقنية الفار كما يجب أن تكون، وأن ما يحدث في الوقت الحالي "مسخرة" ولا يمت لتقنية الفار بصلة.





وواصل، "لا يتم بث الاعادات أمام الجماهير ولكن يقوموا ببث ردود أفعال اللاعبين، ومصر لن تنجح في تطبيق تلك التقنية ومصر البلد الوحيدة التي تعترض على الفار".



