أحمد بلال: اتحادات شمال إفريقيا تسيطر على الكاف

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن الاتحاد المغربي والتونسي واتحادات شمال إفريقيا، هي التي تسيطر على قرارت الاتحاد الأفريقي كاف واخر الدلائل إقامة السوبر الأفريقي في قطر.





وأشار أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم، ليس له كلمة وغير مسيطر، متسائلا، "كيف نقول أننا المتسببين في رحيل عيسى حياتو".





وواصل، "منتخب مصر للشباب، ضحية عدم اتخاذ اتحاد الكرة المصري قرارات حاسمة وصارمة".





جدير بالذكر أن المنتخب المصري للشباب، تم اعتباره منسحبًا أمام تونس، في المباراة التي كانت مقرر لها أن تلعب أمس الجمعة، بعدما تم اعتباره منسحبًا أيضًا أمام ليبيا، في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.



