تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون بالبريميرليج

يلتقي اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ميري الدولي بمدينة ساوثهامبتون.





وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: اديرسون.





خط الدفاع: ميندي، دياز، لابورت، والكر.





خط الوسط: رودريجو، دي بروين، فودين.





خط الهجوم: رياض محرز، توريس، رحيم سترلينج.



