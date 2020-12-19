يسرا تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدير جيست

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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فازت الفنانة يسرا، بجائزة أفضل ممثلة لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهورها لها.

وظهرت يسرا وهي ترتدي فستان فضي اللون، وتميزت بإطلالتها الرقيقة الجميلة، ولم تتكلف في وضع الكثير من الميكاب فظهرت بإطلالة مميزة.


يذكر أن اخر اعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2020، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وتصدره التريند أكثر من مرة.

ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" الفنانة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، تيام قمر، حلا شيحة، وهو من تأليف امين جمال، واخراج سامح عبدالعزيز.

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