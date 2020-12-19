رنا سماحه تفوز بجائزة أفضل مطربة شابة 2020 في دير جيست...وتوجه رسالة لجمهورها





وعلقت على الفيديو قائلة :" الحمدلله افضل مطربة شابة لعام 2020 عن البوم ٧ رجالة ..شكرا دير جيست وشكر خاص لجمهوري وعيلتي التانيه على دعمهم الدائم ليا"



يذكر أن آخر أعمال رنا سماحه كان فيديو كليب "أوبا"، من إخراج بتول عرفة، والتي اظهرت رنا بقالب استعراضي مع قصة حقيقة طريفة لفتاة تتلقى رسالة فيديو من شاب يخبرها بحبه لها فتشعر بسعادة كبيرة ليتبين بنهاية الكليب أن الرسالة قد وصلت عن طريق الخطأ في نهاية الفيديو. ويشاركها تمثيليًا الملحن سامر ابو طالب، وهو خطيب النجمة رنا سماحة.







جدير بالذكر أن أغنية، "أوبا"، من كلمات أحمد حسن رؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.





نشرت الفنانة رنا سماحه، فيديو جديد لها عصفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .وظهرت في الفيديو خلال تكريمها بجائزة أفضل مطربة شابة لعام 2020.