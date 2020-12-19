عمرو أديب: السعودية تستهدف إحداث نقلة في حياة المواطن (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على استخدام السعودية لتقنية الهولوجرام في الحفلات: "الهولوجرام في المستقبل هيكون كل حاجة.. عايز عمرو أديب هيجيلك هولوجرام".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن السعودية بدأت مشروع ضخم لأرشفة تاريخ الفنان محمد عبده تحت إشراف هيئة الترفيه السعودية، مضيفا أن بعد أرشفة تاريخ محمد عبده فأنه سيعيش مئات السنوات، واصفا المشروع بالجبار.



