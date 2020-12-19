موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ميري الدولي بمدينة ساوثهامبتون.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان مانشستر سيتي قد تعادل فى المباراة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " سلبيا أمام نظيره نادي وست بروميتش البيون.

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