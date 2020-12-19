احمد زاهر يخطف الأنظار مع ابنتيه في حفل توزيع جوائز "الدير جيست"





خطف الفنان أحمد زاهر، الأنظار مع ابنتيه ليلي وملك واللتان ارتدا فساتين تحمل اللون الاسود وذلك خلال حضورهما حفل توزيع جوائز "الدير جيست".وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما تم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.