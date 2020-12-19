أول عرض خليجي لضم مصطفي محمد

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رغبة أحد الأندية في دوري المحترفين، في ضم مصطفى محمد، نجم نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الشتوية.





ووفقاً لمصادر صحفية سعودية، فإن نادي أهلي جدة يرغب في تدعيم صفوفه بمصطفى محمد، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأول.





وأوضحت، أن المدير الفني لفريق أهلي جدة، الصربي فلادان ميلويفيتش، أوضى بضم اللاعب، بعد متابعة دقيقة له.





ووضعت إدارة الأهلي، نجم الزمالك البالغ من العمر 23 عامًا، على رأس أولويتها، في أعقاب طلب فلادان، التعاقد مع مهاجم جديد، سواء بقي عمر السومة، وجدد عقده، أو رحل لنادي آخر، في نهاية الموسم.





ونال مصطفى محمد، اهتمام الإدارة الأهلاوية، في ظل إمكانية شرائه، بعدما طلب اللاعب من ناديه، الرحيل للاحتراف الخارجي، وعدم وصول أكبر العروض المالية التي تلقاها من أوروبا، عن 2 مليون و500 ألف دولار، وهو ما يتيح للراقي، حسم الصفقة نظير 3 ملايين دولار على الأكثر، إلى جانب صغر سنه، وتألقه اللافت برفقة القلعة البيضاء، في الموسمين الماضي والجاري.



