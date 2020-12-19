رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب بنفس ملابس حفل زفافهما في حفل توزيع جوائز "الدير جيست"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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ارتدت الفنانة رنا سماحة، وزوجها الملحن سامر أبو طالب، نفس ملابس اللوك الثاني لحفل زفافهما سواء البدلة أو الفستان حيث ظهرا في حفل توزيع جوائز "الدير جيست" لاستلام رنا سماحة جائزة أفضل مطربة شابة.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

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