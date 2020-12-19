أحمد يونس يفوز بجائزة أفضل مذيع راديو 2020 في مهرجان الدير جيست









فاز الإعلامي أحمد يونس، بجائزة أفضل مذيع راديو 2020 في مهرجان الدير جيست، حيث ظهر بإطلالة مميزة فكان يرتدي بليزر أنيق وأسفله بلوفر كاروهات.وحازت إطلالته على إعجاب جميع المصورين، واشعل الريد كاربت بأناقة إطلالته.وفي سياق آخر علق الأعلامي أحمد يونس، على سخرية محمد أشرف عضو فريق ستاند اب كوميدي، من إذاعة القرآن الكريم.وكتب يونس تغريدة عبر تويتر قائلا ""إذاعة القرآن الكريم منبر عظيم تربينا من خلاله على تعاليم الدين الحنيف وسمعنا من خلالها أعذب الأصوات، وندين بالعرفان لكل من عمل بها، ونعلم تمام العلم أنهم أهل الفصاحة والبلاغة.. وعلى من قام بهذا الفعل المخجل الاعتذار لقامات عظيمه ليس مكانهم حفلات الـ standup comedy".يشار إلي أن انتشر مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا ل عضو فريق ستاند اب كوميدي، وهو يسخر من إذاعة القرآن الكريم،والذي أثار جدل كبير عبر السوشيال ميديا.