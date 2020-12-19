مصدر: استقرار حالة محافظ الإسكندرية بعد إصابته بكورونا
السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:17 ص
محمد رجب - دينا حسن
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أكد مصدر داخل محافظة الإسكندرية، عن استقرار الحالة الصحية للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المصدر، أن محافظ الإسكندرية سيكون في فترة عزل منزلي وسيقوم بإدارة ملفات المحافظة عن بعد اثناء فترة علاجه، وبمجرد شفائه من فيروس كورونا عقب إجراء أكثر من مسحة، سيقوم بمباشرة أعماله كما كان من قبل.
وتابع المصدر، أنه سيتم إجراء مسحة على جميع العاملين بمنى الديوان العام للتاكد من عدم إصابتهم بالفيروس، كما سيتم التركيز على تعقيم وتطهير المبنى حفاظا على صحة العاملين.
ولم يكن اللواء محمد الشريف هو المسؤول الأول الذي يصيب بفيروس كورونا داخل مبنى المحافظة، حيث أصيب في أواخر شهر مايو الماضي، كلا من اللواء أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، ومستشار المحافظ حمدي الحشاش، وذلك قبل الإعلان عن إصابة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.
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