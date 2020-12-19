تعرف على آخر مسؤول التقى محافظ الإسكندرية قبل إصابته بكورونا

أصيب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد جولات عدة ونشاطات قام بها خلال الأيام السابقة.





وبالنظر إلى أخر مقابلة قام بها اللواء الشريف، حيث كانت في مكتبه أول أمس الخميس، وإستقباله سفير دولة فيتنام بالقاهرة تران تهانه كونج، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين.



ولم يكن اللواء محمد الشريف هو المسؤول الأول الذي يصيب بفيروس كورونا داخل مبنى المحافظة، حيث أصيب في أواخر شهر مايو الماضي، كلا من اللواء أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، ومستشار المحافظ حمدي الحشاش، وذلك قبل الإعلان عن إصابة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.