عمرو أديب: زيارة محمد بن زايد لمصر رسالة (فيديو)

ثمن الإعلامي عمرو أديب، زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي إلى مصر، معقبا: "حلفائك لازم يكونوا معاك، إنت واقف جمبهم وهما واقفين جمبك".





وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "اللي هيتحرك هيطلع للأمام، واالي هيوقف هيرجع للوراء"، مشيرا إلى أن وجود الشيخ محمد بن زايد في مصر يعتبر رسالة، وينظر لهذه الزيارة في الخارج بشكل مختلف.



