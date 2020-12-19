محافظ الإسكندرية ليس الأول.. كورونا يضرب 4 مسؤولين في عروس البحر المتوسط

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:37 ص
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عن إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.

محافظ الإسكندرية ليس هو المسؤول الأول الذي يصيبه الفيروس حيث شهدت ولايته إصابتين داخل مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك في الموجة الأولى لفيروس كورونا، وهما كالتالي:

اللواء أحمد جمال الدين
في 31 مايو منتصف هذا العام، أُصيب اللواء أحمد جمال الدين نائب محافظ الإسكندرية، بعد 6 اشهر من توليه المنصب، حيث انتقل الفيروس له بعد عدة جولات قام بها وخاصة جولات الإشغالات والبناء المخالف بمشاركة مسؤولي الأحياء.

اللواء محمد سحلول 
وضرب أيضًا فيروس كورونا اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، حيث كان من المخالطين للواء أحمد جمال الدين في جولاته حينها، وأعلنت المحافظة ذلك بعد أن تم إجراء مسحات لجميع المخالطين.

اللواء حمدي الحشاش
كما أُصيب اللواء حمدي الحشاش مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، حيث كان من المتواجدين بكثرة في حملات المحافظة على الأحياء، وأصيب في فترة إعلان إصابة نائب المحافظ أحمد جمال الدين، ومستشار المحافظ اللواء محمد سحلول.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، حينها عن إن إجراء مسحات المخالطين للمصابين وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسؤولين التنفيذيين والموظفين والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية، موضحًا أنه في انتظار باقي نتائج تحليل المخالطين.

كما نوهت عن حصر كافة المخالطين للحالات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم في هذا الشأن.

وتأتي إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، لتكون رابع إصابة لفيروس كورونا بين مسؤولي المحافظة. 

وأكدت على أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد. 

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