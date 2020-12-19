موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع منافسه كريستال بالاس، اليوم السبت 19 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين ليفربول وكريستال بالاس في الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن إذاعة تلك المواجهة بين فريق ليفربول وكريستال بالاس عبر قناة بي ان سبورت 1 و2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.



