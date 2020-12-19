الكابلز علي السجادة الحمراء لـ"دير جيست".. عبير صبري وجومانا مراد تخطفان الأنظار برفقة زوجيهما.. ورنا سماحة تتألق مع زوجها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد تصوير: مصطفي الديب
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ظهر عدد كبير من نجمات الفن مع أزواجهن علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز "الدير جيست" منهم جومانا مراد والتي خطفت الأنظار مع زوجها دكتور ربيع بسيسو بالإضافة لعبير صبري مع زوجها وخطفت الأنظار والأحمر ويعتبر الظهور الاول لرنا سماحة وسامر أبو طالب بعد اسبوع من زواجهما.

وكرمت إدارة "دير جيست" في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

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