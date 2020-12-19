زوجة أحمد عدوية تنفي تعرضه لاعتداء جنسي.. وتؤكد محاولة اغتياله بوضع مخدر له





علقت زوجة الفنان أحمد عدوية، على الحادثة الشهيرة التي تعرض لها قائلًا: "عدوية جاب بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس ولبس البدلة وتوجه بالخروج وكان عندنا بغبغان فى البيت يبكى ويصرخ على عدوية قبل ان يخرج وأنه سبحان الله كان حاسس ان هناك شئ سيحدث".





وأضافت خلال لقاء عدوية مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة": "الساعة 12 بالليل جانى تليفون من السواق الحقينى الاستاذ بيموت منى وهناك من قام باعطاءه هرويين واشياء اخرى فى كأس".





وقالت إنها ستتوجه بمحاكمة كل من قال إن عدوية تم عمل عملية إخصاء أو تعرض لاي شئ جنسي وهذا خطأ وأن الذى حدث له هو حادثة وكان الغرض انه يموت وتمت سرقته .





وتابعت زوجة عدوية ما تعرض له هو محاولة قتل عن طريق وضع مخدر له ولم يتعرض الى عملية خصية بالعكس انا حملت بعد هذه الحادثة وسقطت الجنين بامر الطبيب وعدوية راجل جدا وانه تعرض لحالة نفسية بسبب هذا الامر .





وهذه الاشاعة جاءت من بنت صحفية شاهدته فى المستشفى وكان معمول له قسطرة وهي اعتقدت انه تعرض لاعتداء جنسي".





وشددت انها ستتوجه الى مقاضاة كل من يقول عكس ذلك بالدليل والاشاعات الطبية .



