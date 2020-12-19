إبراهيم عيسى: ننفق 200 مليار جنيه سنويا على الأكل.. و62% منهم من المطاعم





كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن دراسة للمركز المصري للدراسة الاقتصادية عن انفاق المصريين على الطعام، مبلغ 200 مليار جنيه سنويا على الأكل والشراب سنويا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ تقدر نسبته بحوالي 46% من كل تكاليف المصريين فى شئون حياتهم من دواء وملابس وتعليم وتنقل مواصلات وكافة مناحي الحياة.





وأضاف إبراهيم عيسى، فى تعليقه ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن مبلغ 125 مليار جنيه من اجمالي الـ200 مليار، يُصرف على وجبات خارج المنزل من المطاعم والدليفري، أي ما يعادل 62% من مصروفات الطعام تكون من المطاعم وليس المنازل، مؤكدا أن هذا الوضع فى كل مدن مصر بل وقد يصل إلى القرى أيضا.



