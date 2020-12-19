جومانا مراد تفوز بجائزة ديرجيست للتميز والإبداع (صور)





فازت النجمة جومانا مراد، بجائزة التميز والإبداع عن دورها بمسلسل «خيانة عهد»، والذي تم عرضه بماراثون دراما رمضان الماضي وذلك ضمن جوائز مجلة دير جيست السنوية، والتي تمنح للمبدعين فنيًا عن أعمالهم طوال العام.





ويقام حاليًا حفل توزيع جوائز دير جيست، داخل فندق دوسيت بالتجمع الخامس بالقاهرة، حيث ظهرت جومانا مراد بصورة راقية وكلاسيكية برفقة زوجها الدكتور ربيع بسيسو، حيث حضرت بفستان أسود بالكامل مفتوح من الأسفل بتصميم فيليب بلاين، وجاء تصفيف شعرها للخبير علي، وحملت حقيبة فضية راقية من دار أزياء ميو ميو العالمية، وتولى الاستايلست خالد عزام إخراج إطلالتها.





وأكدت جومانا مراد، خلال مرورها على السجادة الحمراء، أن روعة جائزة دير جيست، تأتي من الجماهير التي تمنحها أصواتها وتقدر مجهودها الكبير في تقديم الأعمال الجيدة، مشيرة إلى فخرها بدور «شيرين»، والذي قدمته خلال أحداث مسلسل «خيانة عهد»، وخروج الشخصية بهذا الشكل المشرف، رغم الصعوبات التي أحاطت بالدور، نظرًا للتكوين الدرامي الشائك له.





يذكر أن حفل جوائز مجلة دير جيست، قد بدأ منذ ساعات بكلمة خاصة لروح العملاق الراحل الفنان محمود ياسين، تلاه صعود المطرب رامي صبري للمسرح، حيث قدم فقرة غنائية قبل أن يتم تكريمه.. ولا يزال الحفل قائمًا حتى الآن بمنح الفائزين من الفنانين وصناع الأعمال الفنية جوائزهم للتميز عن عام 2020 الجاري.



