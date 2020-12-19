بعد شائعات انفصالهما.. الظهور الأول لأحمد سعد وخطيبته

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد تصوير: مصطفي الديب
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ظهر الفنان احمد سعد، منذ قليل مع خطيبته مصممة الأزياء علياء بسيوني في حفل توزيع جوائز 'الدير جيست' وذلك بعد شائعات انفصالهما والغاء المتابعة لها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تشارك مؤسسة دير جيست خلال الحفل الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع اسيندنت جروب الأمريكية، واختيار الـ 4 جوائز الدولية لنجوم هوليوود مع الاحتفال بجميع الفائزين والمكرمين لهذا العام.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

كما ستكشف مؤسسة دير جيست خلال الحفل الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع اسيندنت جروب الأمريكية، واختيار الـ 4 جوائز الدولية لنجوم هوليوود مع الاحتفال بجميع الفائزين والمكرمين لهذا العام.

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