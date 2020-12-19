الشهداء يستعد للقسم الرابع بقائمة تضم 24 لاعب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
يواصل فريق نادي الشهداء فترة الإعداد، قبل إنطلاق مباريات الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الرابع بالمنوفية، بقيادة المدير الفني سعيد سبيكة وجهازه المعاون، الذي يضم، محمود السندبيسي، وعادل جاب الله، ويوسف الغرياني، وتامر القفل.

وقال علي قنعر رئيس نادي الشهداء، ومدير الكرة، أن قائمة الشهداء تشهد تواجد 24 لاعب وهم، عبد الله جمعه، وأحمد نصر، حارسا مرمى، مراد عبد الرسول، أحمد عبد المجيد، محمد رسلان الخولي، أحمد موسى الزيات، محمود سمير، محمود شعير، عمرو علاء، هادي الدهشان، محمد السيد الشيخ، محمد ابراهيم، محمد جمال العبد، محمد شعبان المزين، محمد نبيل القط، عبد الرحمن المليجي، محمد السيد عطيه، أحمد الأعصر، أحمد يحيى، خالد مبروك، مصطفى سالم، مصطفى حسني، أحمد علم الدين، حماده فوزي الخولي.

وخاض الشهداء عدد من المباريات الودية، خلال فترة الإعداد، لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا، استعداداً للعودة من جديد للمشاركة في القسم الرابع، بعد غياب الموسم الماضي.

أخبار تهمك

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة نارية على رادار الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحد البديل في حال فشل ضم سيرينو

منذ أقل من ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 3 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ 39 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى محمد يتلقى عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

09:05 م

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

09:11 م

مصطفى محمد يتلقى عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الزمالك

11:04 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان